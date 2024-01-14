الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. وسط توتر.. جالانت يغادر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

قال إعلام عبري، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، غادر اجتماع مجلس الوزراء الحربي، جراء منع مدير مكتبه من الحضور، وسط تزايد التوتر داخل المجلس.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) وقناة "12" الخاصة، إنّ "التوترات داخل مجلس الوزراء الحربي تتزايد، حيث غادر غالانت المناقشة الوزارية، مساء السبت، بسبب عدم الموافقة على بقاء مدير مكتبه".

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة "13" الخاصة أن جالانت طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم "التشويش" على عمله داخل الحكومة.

وخلال الشهور الأخيرة، تطرق الإعلام العبري مرارا، إلى خلافات مستمرة بين غالانت ونتنياهو، تتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات نتنياهو المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الحرب على قطاع غزة.

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