البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكى لا يزال فى المستشفى وموعد خروجه لم يحدد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الوزير لويد أوستن لا يزال في المستشفى لكنه بحالة جيدة، مشيرة إلى "أن موعد خروجه لم يحدد بعد".

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجر جنرال بات رايدر -في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إن الوزير لويد أوستن على اتصال بكبار موظفيه وكل قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة متاحة له ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن أوستن البالغ من العمر /70 عاما/ قد زار مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند يوم 22 ديسمبر، للخضوع لعلاج سرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى مرة أخرى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات منها التهاب في المسالك البولية ثم ظل هناك منذ ذلك الحين.