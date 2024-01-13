المالية: استخدام الذكاء الاصطناعى فى جمع مستحقات الدولة «بما يرضى الله»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة "بما يُرضي الله".

وبحسب بيان من وزارة المالية، اليوم السبت، أضاف الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أن ذلك يأتي على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية، ويسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص "قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام".

وقال الوزير، إن هذه الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%.

وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضًا بنسبة 67%، كما أدت ميكنة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية.

حضر المؤتمر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبد العال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.