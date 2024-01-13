السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الدراسة العلمية لتطوير القاهرة التارخية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، حيث اطلع الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض، كذلك، خلال الاجتماع، الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية، بما يعيد للمدينة رونقها، ويخفف من التحديات التي تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم، وزيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق؛ ما يمثل ضغطًا إضافيًا على المرافق.

وقد وجه الرئيس، في هذا الصدد، بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من جميع الأوجه، مشددًا على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية، مع تيسير حياة المواطنين ونفاذهم إلى المرافق والخدمات، وزيادة المساحات الخضراء، ما يضمن للمواطنين حقهم في بيئة نظيفة خالية من التلوث، فضلًا عن ربط المزارات الأثرية والسياحية، في إطار خطط تعزيز السياحة المحلية والأجنبية.

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