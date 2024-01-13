السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تناقش مع أوكرانيا مسألة الضمانات الأمنية المتوقعة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وأوكرانيا

قالت السفيرة الأمريكية فى أوكرانيا بريدجيت برينك، إن الولايات المتحدة عقدت مع أوكرانيا اجتماعين لمناقشة اتفاقية الضمانات الأمنية المتوقعة.


وأوضحت برينك، فى اجتماع للممثلة الأمريكية الخاصة للانتعاش الاقتصادى فى أوكرانيا بينى بريتزكر مع الصحفيين فى كييف اليوم، أنه "كما قال الرئيس بايدن، نحن الولايات المتحدة ملتزمون بمساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها وردع أى عدوان فى المستقبل".


وقالت إن "جزءً رئيسيًا من ذلك هو أمنكم، والولايات المتحدة ملتزمة أيضًا بالتفكير فى ذلك على المدى الطويل". 

وأشارت برينك إلى أن الولايات المتحدة التزمت أيضًا على نطاق واسع من الناحية الاستراتيجية بعضوية أوكرانيا فى حلف "الناتو".

 

 وشددت المسؤولة الأمريكية على أنه "حتى ذلك الوقت، يجب أن يكون هناك جسر للضمانات الأمنية التى تريد واشنطن تقديمها لأوكرانيا، ولهذا الغرض، أعلنت دول مجموعة السبع ضماناتها الأمنية فى قمة الناتو فى فيلنيوس".


وأكدت برينك "لقد بدأنا بالفعل محادثة ثنائية مع أوكرانيا، بما فى ذلك مكتب الرئيس وقطاعات مختلفة من الحكومة، حيث نناقش ما سيكون عليه الالتزام الأمنى ​​الثنائى من جانبنا.

 

 لقد عقدنا اجتماعين حتى الآن"، مشيرة إلى أن "إدارة بايدن سوف تستمر ملتزمة بشدة بهذا الأمر".

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