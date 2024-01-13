السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. تركيا تعلن سقوط 5 جنود فى اشتباك مع مسلحين أكراد بشمال العراق

الجيش التركي
الجيش التركي

قالت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، إن خمسة جنود أتراك سقطوا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وذكرت الوزارة أن 12 مسلحًا كرديًا سقطوا أيضًا في الاشتباكات، وتوجه القوات التركية ضربات متكررة لمسلحي حزب العمال الكردستاني بالعراق.

وفي الشهر الماضي قتل 12 جنديا تركيا في يومين خلال هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، وردت أنقرة بشن ضربات جوية على مواقع في العراق وسوريا.

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