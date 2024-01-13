الولايات المتحدة تؤكد ضرورة عودة الفلسطينين إلى ديارهم

أكدت السفيرة الأمريكية والممثلة الدائمة لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، أن موقف بلادها أنه يجب أن تكون للمدنيين الفلسطينيين فى غزة القدرة على العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وأشارت - فى بيان ألقته فى جلسة مجلس الأمن أمس الجمعة - إلى أن بلادها أوضحت أيضا أنه "يجب عدم الضغط على المدنيين لمغادرة غزة تحت وطأة الحصار تحت أي ظروف" - وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

وأضافت: "نحن نرفض بشكل قاطع تصريحات بعض الوزراء والمشرعين الإسرائيليين التى تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة"، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة تجعل من الصعب ضمان سلام دائم.