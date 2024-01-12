الروائية سلوى بكر: بعض أساتذة الجامعة يخطئون فى الإملاء وهناك أكاديميون يكتفون بلقب «دكتور» فقط

قالت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، إن تطوير التعليم هو الأساس فى تحقيق أى تقدم فى المجتمع، لأن التحديث التكنولوجى سيظل شكليًا دون تحديث حقيقى فى بنية المواطن، وهذا لن يتم إلا من خلال تطوير منظومة التربية والتعليم.

ورأت الروائية الكبيرة، فى الجزء الثانى من حوارها مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، عبر برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المثقف فى أمس الحاجة إلى أن يقترب من المجتمع، ولا يعيش فى عزلة عن الناس، لافتة إلى أن الفنون التشكيلية وغيرها من المجالات الفنية لا يجب أن تكون نخبوية، بل عليها أن تقدم واقع الناس وهمومهم.

■ ما طبيعة العلاقة بين المثقف والشارع؟ وهل مصداقية المثقفين فى الشارع ما زالت حاضرة؟

- هناك أزمة فى العلاقة بين المثقف والشارع، والمشكلة تكمن فى المسلك النخبوى لبعض المثقفين، هل المعارض الفنية أو الفن التشكيلى يعبر عن الناس أو يعكس همومهم وآمالهم وتفاصيل حياتهم الحقيقية أم لا؟

وتجد أنه فى اليوم الذى يفتتح فيه معرض الفنان التشكيلى يحضر فقط أصدقاء الفنان وأقاربه، وبعدها لا يزوره أحد، كما أن الفن صار نخبويًا فى دار الأوبرا، وقديمًا كانت الدار تقيم حفلات للطلبة فى العاشرة صباحًا من كل جمعة مجانًا.

والناس تنظر للمثقف على أنه شخص غريب وخارج عن السياق، ولا يوجد قاموس مشترك بينه وبينهم أو لغة مشتركة، لأنه يوجد عشرات الفنانين المبدعين، ونرى الأعمال الفنية التى تنشر فى الصفحة الأخيرة بالأهرام، فلماذا لا يتم استخدام هؤلاء الفنانين فى ترقية ذوق الناس؟!.

هناك جيش فى الجامعة أفراده لديهم دكتوراه، لكن ليس لديهم منجز علمى حقيقى فى تخصصاتهم، فالواحد فيهم يكتفى بلقب دكتور فقط، وبعض أساتذة الجامعة يخطئون فى الإملاء.

■ الدولة هى همزة الوصل بين الناس والمثقف، وهناك عشرات الموظفين يديرون العمل الثقافى بوزارة الثقافة، لكن البعض يتساءل عن أهمية تلك المؤسسة.. من وجهة نظرك كيف تعمل وزارة الثقافة؟

- الدولة من الممكن أن تلعب دورًا فى التقريب بين المثقف والناس، ووقت عملى بالمجلس الأعلى للثقافة حاولت أنا والدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إقامة تعاون مع وزارة التربية والتعليم حول الأشياء المتعلقة بالأدب، التى يتم تدريسها للطلاب، فليس من المعقول أن يدرس الأطفال بالمدارس الشعر الجاهلى حتى الآن.

لقد درست رواية «الأيام» لطه حسين، خلال الثانوية، وكذلك رواية «وا إسلاماه»، ولا يوجد كاتب معاصر له نص فى «التربية والتعليم»، ولا توجد قصة لنجيب محفوظ، والعائق هو العقلية السائدة فى الوزارة، فمناهج التربية والتعليم يجب أن تكون معاصرة.

■ الأجيال السابقة عندما أنتجت أدبًا، استطاع أن يعيش، بينما الأجيال التالية لم تحقق ذلك.. لماذا؟

- مدارس الدولة والحكومة هى من خرّجت أفضل ما لدينا من عقول، وليس التعليم الخاص، ومن النماذج التى خرَجت من التعليم الحكومى أحمد زويل، فقد تعلم بخمسة قروش، فنحن نعيش انفصالًا اجتماعيًا بين المثقفين والدولة والتعليم والعصر، ونريد القضاء على هذه الفجوات.

التعليم والإبداع سيكون لهما مستقبل، وإذا لم يكن المتلقى قادرًا على التلقى؛ فنحن فى مشكلة، وأعظم نشيد وطنى «اسلمى يا مصر إننى الفدا»، لحنه «صفر على»، وهو ضابط.

وكان لدينا عدد كبير من الضباط الفنانين، مثل أحمد مظهر وصلاح ذو الفقار، لأنه كان يوجد تعليم يؤثر على المتلقى، الذى كان من نفس النسيج المستنير، ومن قال إن أدب توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ليس مؤثرًا؟ فمن الممكن أن يكون له جمهور كبير، ونجيب محفوظ عندما تحولت أعماله للسينما ساهم ذلك فى انتشار أعماله.

■ قديمًا كان المخرجون يحولون الأعمال الأدبية إلى أفلام على عكس المخرجين الحاليين.. لماذا؟

- توفيق صالح وأحمد مظهر ونجيب محفوظ، كانوا يجلسون معًا، وكانت توجد لُحمة بين الأجناس الإبداعية المختلفة، تجعلهم يتفاعلون، ولدينا أدب هائل من الممكن أن يخرج سينما عبقرية.

المخرج صلاح أبوسيف، كان قارئًا وحسن الإمام هو من أظهر أعمال نجيب محفوظ، فالجميع كان يطلع ويقرأ، والآن أجيال كثيرة لا تقرأ، منهم صناع السينما.

التغيرات التى حدثت على السينما موضوع آخر، لأنه ليس المنتج فقط هو المتحكم فى العمل، ولكن الموزع يريد أن ينتج الفيلم بمواصفات الكباريه، وهذا هو سبب عدم إنتاج أعمال أدبية على عكس ما يحدث فى السابق.

مؤسسة السينما المصرية، كان يعمل فيها نجيب محفوظ وصلاح أبوسيف وبكر الشرقاوى، وقدمت روائع السينما المصرية؛ لأن السينما صناعة.

اليوم يتم إنتاج مسلسلات تليفزيونية عالية المستوى وراقية جدًا فنيًا، ولكن أين النص الإبداعى، الذى يصلح لأن يكون عملًا سينمائيًا أو دراما؟

وشاركت فى ندوة بالاشتراك بين لجنة القصة والمجلس الأعلى للثقافة حول هذا الموضوع، والمشكلة تكمن فى غياب الجماعات الثقافية المتفاعلة مع بعضها البعض، المشكلة الكبرى أن الروائيين لا يظهرون بالمعارض التشكيلية والشعراء لا يقرأون روايات، والروائيين لا يقرأون الشعر.

■ ماذا تحتاج مسارح الدولة؟

- المسرح الآن لديه مشاكل وجزء من تعثره لفترة طويلة، يرجع لضيق الهامش التعبيرى به، لأن المسرح شىء يصل مباشرة من خلال «إيفيه» الممثل للجمهور، وعندما كانت مسارح الدولة يديرها مبدعون حقيقيون كانت تأتى بأعمال عظيمة، وأنا خريجة فنون مسرحية، وكانت أسعار مسارح الدولة وقتها فى متناول الناس. مسارح الدولة تحتاج لأشياء كثيرة، هى أنها لا بد أن تدار من فنانين ومبدعين، وليسوا موظفين، وتحتاج للشباب لأن الجمهور الأساسى للمسرح هم الشباب.

قديمًا كان يوجد مسرح مخصص للدراما اليونانية ومسرح الطليعة مخصص للمسرح العالمى، وأول مرة شاهدت فيها سناء يونس كانت فى مسرحية لبيتر فايس، والمسرح القومى كان يقدم كلاسيكيات المسرحين العربى والعالمى، وكان يدير هذه المسارح مثقفون. النص المسرحى الآن أصبح وسيلة من وسائل هضم الطعام لشرائح بعينها، تكتب للمسرح الخاص، والناس أصبحت تذهب للمسرح بعد تناول الطعام للهضم، وصار الجانب الترفيهى هو الأساس وغاب الجانب التربوى. وشاهدت مسرحية فى أكتوبر الماضى وغضبت جدًا، لأنه كان يوجد لدينا نجوم أمثال عادل إمام وسمير غانم، وهذا لم يعد موجودًا، وما يهمنا الآن هو أن يتوجه المسرح للمجتمع وللناس، لأنه مرآة للمجتمع ويشير إلى عيوبه ونقائصه، وهذا غائب.

■ لماذا غابت «العصرنة» عن العقل المصرى؟

- «العصرنة» الحادثة اليوم فى مصر شكلية، أى أننا نأخذ بالمظهر وليس الجوهر، وما وصلنا إليه سببه ضعف التعليم، وسيظل التعليم هكذا؛ طالما أنه ينتهج نهج النقش وليس العقل، ويعتمد على النقل وليس النقد، أى «احفظ هذا ولا تنتقد ولا تشك»، وهذا له جذور ربما تعود للعصور الوسطى والتنكيل بالفلاسفة، الذين حاولوا إعمال العقل كابن رشد. لو اطلعنا على كتب الفلسفة التى تدرس لطلاب قسم الأدبى فى المدارس الثانوية، سنرى أنها شىء بائس جدًا، ولا علاقة له بتربية عقل نقدى قائم على الشك وليس اليقين، «ابن عربى» له تعبير جميل يقول «العلم المستقر هو الجهل المستقر»، ونحن لدينا مشكلة حضارية تقف أمام المعاصرة، وخلال القرون الوسطى، تقدمنا كثيرًا فى كل الحقول المعرفية، وكل مناحى الحياة، وأنجزنا عبر هذه السنوات حضارة عظيمة جدًا، ازدهرت جدًا خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين، بالتزامن مع التاسع والعاشر الميلاديين، واستمرت حتى نكبة الاستعمار العثمانى، عندما غزا سليم الأول مصر، وتساءلنا أسئلة كثيرة، وتلقينا إجابات كان مجملها إجابات صحيحة وملائمة لذلك العصر، ما أدى إلى ازدهار حضارى رائع بنيت عليه بعد ذلك الحضارة الأوروبية، عبر حلقة الوصل بين الحضارتين العربية والأوروبية وهى الأندلس، وهذه حقائق.

ونحن منذ قرون ومن بعد القرنين الرابع والثالث الهجريين، وصلنا إلى إجابات معينة ومع مرور الزمن الإجابات صارت قديمة حتى جاءت الحملة الفرنسية، التى أحدثت هزة وصدمة، ثم كان صعود محمد على للحكم، والعصرنة التى توهجت خلال فترة حكم محمد على كانت قصيرة، لأن الدول الغربية الاستعمارية تنبأت بخطورة خروج مصر، هذا المارد الضخم من القمقم التى كانت فيه فى العصور الوسطى، وحجمت ذلك عبر اتفاقية ١٨٤١، وحجمت الجيش المصرى لـ١٨ ألف جندى. ومصر سعت أيضًا بعد ذلك إلى أن تظل تنتهج نهج الحداثة، لكن حدثت تعثرات، منها الاحتلال البريطانى، ويمكن القول إن العصرنة التى حدثت لم تتجذر، وكانت سطحية وشكلانية ولم تدخل إلى التعليم، الذى هو أهم شىء، وفى هذه الفترة أنجز على مبارك شيئًا فى مجال التعليم، وخرجت أجيال رائعة فى ذلك الزمان، وكان لا بد من الاستمرار فى ذلك التجذر.

■ التيارات الدينية جنت على العقل المصرى جناية كبيرة جدًا.. كيف نعالج ذلك؟

- التعليم هو الذى يستطيع مواجهة ذلك، وتلك التيارات أثرت بسبب توغلها فى التعليم، ومنذ عدة عقود تعود لما بعد الستينيات هيمن الإسلام السياسى على التعليم فى مصر، بداية من كليات المعلمين.

وقديمًا كانت معى فى المدرسة نجلة أخت الشيخ محمود شلتوت، وبنات مشايخ كثر، ومارسن الرياضة وكن غير محجبات، وكنا نمارس الحياة، وكان هناك اتساق بين الحياة والدين، وكانت الأخلاق ممتازة.

■ ما خطر العقلية التقليدية التى تفتقد العصرنة؟

- مصر شهدت تحديثًا شكليًا واستيرادًا لأنماط من الغرب فى شكل المبانى، واستخدام التكنولوجيا، ولكن الجوهر تقليدى، ولكن هناك تحديثًا حقيقيًا مثلما حدث فى البنية التحتية وفى تأسيس المبانى التكنولوجية، وهذا نتاج عقلية تقليدية غير عصرية فى استقبال التحديث والعصرنة، والمجتمع يشهد محاولات لتجذير العصرنة، من خلال تفهم واستقبال المتغيرات الحقيقية التى تحدث، وهناك قطاعات من الشباب هى التى ترغب فى العصرنة، لكن علينا أن نعمل على هذا الأمر جديًا.

والأجيال الجديدة تتحدث عن التحرش والتنمر، لكن تبدو هذه الأشياء تافهة بالنسبة للأجيال القديمة، وعندما يخرج قانون للرفق بالحيوان ويتعلق بأزمات الحيوانات وتعذيبها وضربها، قد تبدو هذه الأمور للأجيال القديمة تافهة، ولكن الأجيال الجديدة تجدها مختلفة، خاصة فى مجالات حقوق الحيوان والمساواة بين الجنسين، وعدم الاعتداء على الآخر، وهذا نتاج عقل عصرى، وضرب التلاميذ فى المدارس، رغم أن ذلك كان موجودًا قديمًا، فإنه يتم التعامل معه حاليا على أنه شىء شنيع.

هنا نجد أن قطاعات واسعة من الأجيال الشابة أكثر اتصالًا بوسائل الاتصال الحديثة، ويضغطون على زر فيصبحون فى قلب العالم، وهنا تحفظات كثيرة على استخدام «السوشيال ميديا»، وليس على الأداء وكيف تستخدم فى إهدار الوقت والعمر، واستخدامها فى أشياء غير مفيدة، دون التحدث عن المسائل الأخلافية، ولكن هى وسيلة معرفية ومفيدة للتواصل، ولكن أقصد أنه علينا أن ندفع فى اتجاه العصرنة عبر القنوات الأساسية وعبر مؤسسة التعليم، ودون أن نعصرن مسألة التعليم فلا فائدة ولا ننتظر خيرًا.

مثلًا التعليم فى الخارج، يعتمد على الرياضة البدنية وتأخذ مساحة واسعة جدًا، مثلًا الجامعة فى كوريا الجنوبية بلا أسوار؛ لأن المواطنين فى الشوارع متاح لهم دخول ملاعب الجامعة، وممارسة الرياضة بشكل عادى، ونفس الأمر فى أمريكا وأوروبا، والسباحة مخصص لها دروس ومواد أساسية فى المدارس، وهذا أمر مهم؛ لأن السباحة تنقذ حياة الإنسان.

والقناة الأساسية التى يجب أن نركز عليها هى التعليم، وقرأت الموازنة الجديدة والمساحة الممنوحة لقطاعى الصحة والتعليم وقد زادت بشكل كبير، وهذا أمر جيد، وبادرة جيدة جدًا واستجابة لمتطلبات كثيرة خلال السنوات الماضية بضرورة زيادة ميزانيتى الصحة والتعليم، وهذا أفضل استثمار، لأن الطرق والكبارى ووسائل المواصلات والمدن الذكية والحديثة دون تحديث للإنسان نفسه، لن تفيد، ونحن نحتاج لتحديث الإنسان، وهذه خطوة متقدمة.

والإنفاق على قطاعى التعليم والصحة إنفاق استثمارى، لتأسيس مواطن صحيح بدنيًا، وهذا أساسى لأن الإنسان هو من سيستخدم التكنولوجيا الحديثة.

واستمعت لخطبة الجمعة مؤخرًا من إذاعة القرآن الكريم، وكانت خطبة رائعة، وللأسف لم أعرف من الشيخ الذى كان على المنبر، وكان يتحدث عن العلاقة بين الإنسان والمال العام، وأنه لا بد من الحفاظ على المال العام، وهذه فكرة مرتبطة بشعور المواطنين بأنهم ملاك للمرافق العامة وأعجبنى أن ذلك جاء فى خطبة الجمعة، لأن الأمر خرج من الدوائر الضيقة والفهم الضيق لشىء يخص المجتمع بأكمله ويتعلق بالصالح العام.

الخروج من أى مأزق يواجه مصر لا يكون إلا بالتعليم، وأشياء أخرى، ولكن الأساس التعليم، ومهم جدًا تجذير التعليم المستنير والعقل النقدى لنواجه به العقل النقلى الذى يعوق حياتنا.

■ اشتبكت بشكل مباشر مع عقلية الإسلام السياسى.. حدثينا عن ذلك.

- كنت أسأل بعض المدرسين عن موعد تلقى الأبناء الصغار دروس القرآن الكريم، وتحدثت عن أنه يجب أن يكون هناك فهم وتوعية بكيفية تعاملهم مع القرآن، وبدأ الناس يتعاملون معى على أنى أزدرى الدين، وكانت عقلياتهم رجعية، وهوجمت من الكتائب الإلكترونية النشيطة لجماعات الإسلام السياسى، لكن الأشخاص العاديين لم ينزعجوا من كلامى، وبفرض أن ما قلته خطأ، عليك أن تصحح لى، لكن هذا هو الإرهاب الفكرى، وهو أخطر من إرهاب السلاح، لأن الإرهاب الفكرى، يؤدى إلى عدم التفكير والخوف من التفكير، وهذه هى الكارثة.

وعليك أن تواجه الإرهاب الفكرى بالتعليم، ولا بد من الاستماع للرأى الآخر حتى لو كان خطأ، استمع إليه وصححه وواجه الحجة بالحجة والرأى بالرأى، ولن يتقدم أى مجتمع، إذا لم تكن هناك تعددية فى الآراء، وهذا الفرق بيننا وبين الغرب، لأن الغرب دائمًا يطرح الأسئلة ويجددها، ليس المهم الإجابات، المهم الأسئلة، لأنه إذا قادتك إلى إجابات خاطئة؛ فأنت ستطرح الأسئلة مرة أخرى وتتوقف حتى تصل إلى الإجابات الصحيحة. المشكلة أن الأسئلة قديمة، وأحيانًا نتلقى إجابات جديدة، وهى قديمة وتبدو أنها جديدة، مثلًا فى حياتنا العادية منذ عشرات السنوات نتزوج بنفس الطريقة دون تغيير، ونعبر عن مشاعرنا بالزغاريد ونحزن و«نصوت»، ولا توجد طريقة ثانية للتعبير عن المشاعر، وهناك طرق كثيرة للتعبير، لكن هذا هو معنى الإجابة القديمة التى اعتدناها، فطرقنا التعبيرية مستمرة بنفس الطريقة، دون تغيير، وهذا يعكس تفاصيل حياتنا التى تقوم على إجابات قديمة ولا تجدد الأسئلة.