المعمل الجنائي يعاين موقع حريق نشب بشقة سكنية في بولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة في بولاق الدكرور، وأسفر عن إصابة شخصين للوقوف علي أسباب الحادث وحصر التلفيات.

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل شقة نتيجة ماس كهربائي، مما أسفر عن سقوط مصابين، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في بولاق الدكرور، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.