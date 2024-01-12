الأهلي: هداف ديربي القاهرة يظهر في التتش

ظهر محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق ولاعب فريق الخليج السعودي الحالي، في تدريبات المارد الأحمر وذلك خلال فترة تواجده في مصر في الوقت الراهن.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور أثناء زيارة محمد شريف وعلّق: "الهداف التاريخي لديربي القاهرة في زيارة للتتش".

وشهد مران الأهلي، وصلة حديث بين محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي، والفريق السابق، مع مارسيل كولر مدرب الفريق، والجهاز المعاون سامي قمصان وأعضاء الجهاز الفني للفريق.

وعاد النادي الأهلي للتدريبات الجماعية للفريق من جديد، وذلك من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، عقب التتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب نادي موردن فيوتشر بنتيجة أربعة مقابل هدفين.

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