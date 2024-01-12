منير مراد.. كعب الغزال

لا يشبه أحدًا أبدًا، ولا حتى شقيقته القيثارة ليلى مراد، بل هو طاقة متفجرة فريدة، محرضة على الحياة والرقص والغناء و«التنطيط»، وصاحب مواهب متعددة وحياة مليئة بالتحولات، لم يستقر فيها سوى أمور قليلة، أهمها حبه الإسلام وزوجته الراحلة سهير البابلى، والفن دون شك، ذلك الذى سخر حياته من أجله.

عجيب أن يمنح الله أحدهم الدهشة صافية فى وجهه وصوته وحضوره وأدائه، مثل الفنان الراحل منير مراد، الذى كان لديه سعى دائم عجيب للوصول إلى النغمة الأكثر تعبيرًا عن الحياة، وهو ما انعكس فى كل أعماله البديعة.

نشأ «مراد» فى أسرة يهودية معروفة، لأب فنان يهودى وأم طيبة، وأخت تشرق بصوتها مثل الشمس، وهو ولد صغير يحب التراقص مع النغم، ويعشق التقليد، ويرى أن بالإمكان دائمًا تحويل أى شىء إلى حى يتراقص.

اسمه الحقيقى موريس زكى إبراهيم مراد مردخاى، مواليد ١٣ يناير ١٩٢٢، ترك الكلية الفرنسية وانجذب ناحية الاستديوهات كقطعة حديد مستسلمة لمغناطيس، ولم يعتمد على شهرة أخته التى كانت معتمدة كمطربة فى الإذاعة آنذاك، بل بدأ كعامل «كلاكيت». كل من يسمعه أو يشاهده كان يود لو يتعاون معه، لأنه يعرف أن هذه الموهبة مكتوب لها الخلود، وكان أكثرهم حظًا العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الذى فاز بأطول فترة تعاون مع صديقه الراحل منير مراد، وكذلك شريكته فى الفن شادية. رأى الشاب «منير» فى بداية طريقه الصعبة، أن موسيقى «الجاز» هى أكثر ما يشبه «العفريت» الذى يسكنه، فاهتم بها، ولم يحبها لمجرد أنها رائجة فى ذلك الوقت.. وللأسف لم يهتم المنتجون بسلعته، حتى كانت البداية الحقيقية بأغنية «واحد.. اتنين» لشادية، إلى جانب صناعة استعراضات لتحية كاريوكا وسامية جمال ونعيمة عاكف.

ومن أشهر الألحان التى قدمها على مدار ٢٠ عامًا: «إن راح منك يا عين- ألو ألو- اوعى تسيبنى- اسم الله عليك- حاجة غريبة- سوق على مهلك- شبك حبيبى- ما أقدرش أحب اتنين- يا سارق من عينى النوم- يا دبلة الخطوبة- وعد ومكتوب- يا حبيبى عود لى تانى- كعب الغزال- حاجة غريبة- ضحك ولعب- وحياة قلبى وأفراحه- بأمر الحب- بحلم بيك- قاضى البلاج».

حاول بناء أسرة ٣ مرات، الأولى مع فتاة يهودية إيطالية، أنجب منها ابنه الوحيد «زكى»، ثم تزوج الفنانة سهير البابلى «حب حياته» بين عامى ١٩٥٨ و١٩٦٧، وذلك بعد أن أشهر إسلامه وترك الديانة اليهودية، ثم تزوج للمرة الثالثة من ميرفت حسنى شريف، الأخت غير الشقيقة للفنان تامر حسنى، واستمر ذلك الزواج حتى وفاته فى ١٧ أكتوبر ١٩٨١.