جولة تفقدية لمنتخب مصر في ستاد “فليكس” قبل مواجهة موزمبيق (صور)

تفقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ولاعبو الفراعنة، عصر اليوم الجمعة ستاد "فيليكس هوفويت بوانيي" المستضيف لمباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، ببطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2023”.

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في اجتماعه بمسؤلي منتخب مصر، أن الفريق سيخوض كل التدريبات على ملعب جاردان بوتانيك كما هو متبع في البطولات المجمعة.

تواجد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في الزيارة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب.

موعد افتتاح "كان 2023"

من المقرر افتتاح فعاليات "كان 2023"، رسميا، غدا السبت 14 يناير الجاري في تمام العاشرة مساء، عندما يستضيف منتخب الأفيال "كوت ديفوار"، البلد المستضيف للعرس القاري، منتخب غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات.

علي محمد علي معلقا لمباراة مصر وغانا بمجموعات “كان 2023”

ومن جانب آخر، أعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، المالك الحصري والرسمي، لكافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية عن معلق مباراة منتخب مصر وغانا بمجموعات "كان 2023".

موعد مباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا "كان 2023"

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البلاك ستار "منتخب غانا"، في العاشرة مساء الخميس المقبل 18 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بـ"كان 2023".

معلق مباراة مصر وغانا بمجموعات "كان 2023"

ويتولى مهمة التعليق على مواجهة منتخب مصر وغانا، في الجولة الثانية بمجموعات "كان 2023"، المعلق علي محمد علي.

ويستهل الفراعنة مشواره نحو النجمة الثامنة من الأميرة السمراء، بمواجهة منتخب موزمبيق، في السابعة مساء بعد غدا الأحد 14 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الأولى بمجموعات "كان 2023".

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب السنغال، قد توج بالنسخة الأخيرة من أمم إفريقيا "2021"، التي أقيمت في الكاميرون مطلع عام 2022، وذلك على حساب المنتخب الوطني الأول عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، لتكون البطولة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.

جولة تفقدية لمنتخب مصر

جولة تفقدية لمنتخب مصر

جولة تفقدية لمنتخب مصر

جولة تفقدية لمنتخب مصر

جولة تفقدية لمنتخب مصر

جولة تفقدية لمنتخب مصر

جولة تفقدية لمنتخب مصر

جولة تفقدية لمنتخب مصر

جولة تفقدية لمنتخب مصر

جولة تفقدية لمنتخب مصر