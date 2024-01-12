أمم إفريقيا.. "الملك" صلاح يستهدف التاج الإفريقى فى كوت ديفوار

يحلم نجم منتخب مصر محمد صلاح بقيادة الفراعنة للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تنطلق غدا السبت في كوت ديفوار.

ويسعى المنتخب الوطني المصري لإعادة أمجاده في البطولة الإفريقية، ورفع الكأس الذهبية للمرة الثامنة في التاريخ، وذلك بعدما غاب عن منصات التتويج منذ نسخة البطولة عام 2010 في أنجولا.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية لـ"كان 2023"، إلى جانب منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، حيث يستهل الفراعنة مشواره في المسابقة في السابعة مساء يوم الأحد المقبل بمواجهة منتخب موزمبيق في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات.

وبعد ثلاث محاولات لم ينجح خلالها محمد صلاح في الفوز بلقب الأمم الإفريقية، يسعى نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي حاليا لتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في مسيرته، في كوت ديفوار.

وسبق لصلاح المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، وتأهل المنتخب للمباراة النهائية وكان قريبا للغاية من حصد اللقب، ولكنه خسر النهائي أمام منتخب الكاميرون بنتيجة 1-2، وأحرز صلاح خلال هذه البطولة هدفين.

كما شارك محمد صلاح في نسخة كان 2019 التي أقيمت في مصر، وسجل هدفين أيضا، ولكن ودع الفراعنة البطولة من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

الظهور الأخير للمنتخب ولمحمد صلاح فى بطولات كأس الأمم الإفريقية 2021

وكان الظهور الأخير للمنتخب ولمحمد صلاح في بطولات كأس الأمم الإفريقية في النسخة الماضية 2021 بالكاميرون، وبعد مشوار مميز في المسابقة، والتغلب على منتخبات بحجم كوت ديفوار والمغرب والكاميرون "أصحاب الأرض"، بلغ المنتخب الوطني المباراة النهائية للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ.

وعاند الحظ الفراعنة مرة أخرى، وخسر منتخب مصر النهائي أمام السنغال بضربات الترجيح بنتيجة 2-4، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، فيما واصل صلاح زيارة الشباك في البطولة القارية، وسجل هدفين للمرة الثالثة على التوالي.

محمد صلاح

وفي نسخة 2023، سيسعى محمد صلاح لتجاوز سوء الحظ الذي لازمه في البطولات الإفريقية الماضية، من أجل حصد التاج الإفريقي، والانضمام للقائمة الذهبية للاعبين المصريين الذين نجحوا في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية.

صلاح الذي حقق كل الألقاب الممكنة مع فريقه ليفربول وأبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وكذلك قيادته لمنتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب دام 28 عاما، يظل لقب كأس الأمم الإفريقية مستعصيا عليه حتى الآن.

ويعيش صلاح أوقاتا رائعة مع ليفربول خلال الموسم الجاري، حيث يتصدر "الملك المصري" ترتيب هدافي البريميرليج حاليا برصيد 14 هدفا، بالتساوي مع إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، كما قدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق، وذلك في 20 مباراة ببطولة الدوري.. ويأمل في استمرار تألقه بقميص منتخب مصر للمضي قدما في كأس الأمم الإفريقية القادمة.

وخلال مشاركته في ثلاث نسخ سابقة لبطولة الأمم، لعب صلاح 17 مباراة بقميص المنتخب الوطني، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وصنع 3 أهداف، وسيخوض يوم الأحد المقبل مباراته رقم 18 في المسابقة القارية أمام منتخب موزمبيق.

وفي إجمالي مشاركاته مع منتخب مصر في كل البطولات، خاض محمد صلاح 95 مباراة، ونجح في تسجيل 55 هدفا، إذ يحتل "مو" حاليا المركز الثاني في قائمة هدافي المنتخب الوطني في كل المسابقات عبر التاريخ، ويسبقه فقط حسام حسن نجم منتخب مصر السابق برصيد 68 هدفا.