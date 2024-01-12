وبدأت معركة اليمن.. قوات أميركية وبريطانية تشن حربها على الحوثيون.

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وبدأت معركة اليمن، الاخبار من المصادر الأميركية الأوروبية الصهيونية الإسرائيلية، تؤكد ان الطائرات والسفن الأميركية والبريطانية، بدأت شن ضربات مكثفة، نتج عنها بحسب شهود، انفجارات عنيفة في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب ‎اليمن ناتجة عن قصف أميركي بريطاني مشترك. التصعيد الدار منذ ساعة تقريبا، يشد المنطقة والإقليم نحو تباين سياسي أمني وعسكري غير محدد الآفاق... وفي تصريحات أولية قال نائب رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالدفاع اليمنية في ‎صنعاء، أن: الطيران "التجسسي" الأميركي يحلق في هذه الأثناء جنوب ‎البحر الأحمر. بينما بثت وكالة سبأ الرسمية في ‎صنعاء، الخبر العاجل: العدوان الأميركي الإسرائيلي البريطاني يشنّ غارات عدّة على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار... وفي بيان لنائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة أنصار الله في ‎اليمن، أكد ان: العدوان الأميركي البريطاني يشن غارات على ‎صنعاء والحديدة وصعدة وذمار،وتزامن ذلك مع سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية ‎صنعاء. في آل أبيب سارعت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت في تقارير إعلامية عن إطلاق ‎القوات المسلحة اليمنية صلية كبيرة جدًا من صواريخ أرض – أرض، إصابة هدف أميركي في ‎البحر الأحمر، دون إيضاح المصدر. وشدد بيان عن عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في ‎اليمن علي القوم"، قوله إن: القوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأميركية البريطانية في ‎البحر الأحمر. وتابعت وسائل إعلام إسرائيلية، القول: بموازاة تقارير عن طلعات طائرات حربية أميركية وبريطانية في منطقة ‎اليمن عدة طائرات تجسس أميركية قبالة سواحل ‎لبنان، دون تأكيد الأطراف اللبنانية.. واما صحيفة. | الفاينانشيال تايمز، فلفتت في نبأ ان: البنتاغون أعد خططا لضربات على أهداف "حوثية" منها مواقع إطلاق صواريخ ومخازن للأسلحة، وربطت ذلك بعديد المناقشات والخطط العسكرية والأمنية التي استمرت لأيام عدّة بشأن أهداف "‎الحوثيين" التي يجب ضربها بحيث لا يتصاعد الصراع لحرب شاملة، وأشارت التايمز البريطانية، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني وافق على شن ضربات جوية بريطانية ضد مواقع "‎الحوثيين العسكرية". من جهتها دعت حركة الجهاد الإسلامي في ‎فلسطين أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك رفضا للعدوان على ‎اليمن الشقيق الذي نهض دفاعا عن غزة ومقدسات المسلمين في فلسطين. وشدد في بيان عاجل:إن هذا العدوان يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في ‎غزة وكالة الانباء الفرنسية (أ ف ب) الاخبار المتواتر من ساحة. اليمن والبحر الأحمر وقالت قبيل فجر اليوم الجمعة أن القوات الأمريكية البريطانية شنت ضربة انتقامية واسعة النطاق ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن وأشارت الوكالة الى القصف الجوي ونقلت عن مصادرها في العاصمة الأميركية واشنطن، انه:قصف الجيشان الأمريكي والبريطاني أكثر من عشرة مواقع يستخدمها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن يوم الخميس_بتوقيت الشمال الأميركي-، في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، وحسبما قال العديد من المسؤولين الأمريكيين لوكالة أسوشيتد برس. يضعط، أن الأهداف العسكرية شملت مراكز لوجستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الأسلحة. وكالة أسوشيتد برس، نقلت عن مندوبيها في العاصمة اليمنية صنعاء أربعة انفجارات في وقت مبكر من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي لكنهم لم يروا أي علامة على وجود طائرات حربية. بينما سمع سكان الحديدة، على البحر الأحمر، خمسة انفجارات قوية. والحديدة أكبر مدينة ساحلية يسيطر عليها الحوثيون... وتابعت الوكالة الفرنسية:تمثل هذه الضربات أول رد عسكري أمريكي على حملة متواصلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية منذ بداية المواجهة بين إسرائيل وحماس. ويأتي الهجوم العسكري المنسق بعد أسبوع واحد فقط من إصدار البيت الأبيض ومجموعة من الدول الشريكة تحذيرًا أخيرًا للحوثيين لوقف الهجمات أو مواجهة عمل عسكري محتمل... الضربات العسكرية على صنعاء والحديدة، فتحت بوابة التصعيد العسكري والأمني في البحر الأحمر وباب المندب، والمنطقة، بينما ما زالت الحرب على غزة تشتد وتزدد معها حرب الإبادة الجماعية مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية