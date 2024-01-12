عاجل.. بدء الهجمات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن

أفادت وسائل إعلام محلية باليمن، في أنباء عاجلة منذ قليل، ببدء الهجمات الجوية الأمريكية والبريطانية على مواقع لجماعة الحوثي.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الأمريكية والبريطانية قصفت أكثر من 10 أهداف داخل اليمن من بينها بنية تحتية لإنتاج الطائرات المسيرة ومواقع تدريب ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، الخميس، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لشن ضربات ضد الحوثيين في مواقع عدة في اليمن، تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات الأسلحة.

وكانت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس، بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يستعد لضرب مواقع للحوثيين خلال ساعات، وذلك بعد أن تحدت الجماعة إنذارًا لوقف هجماتها على السفن التي تعبر البحر الأحمر.