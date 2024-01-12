الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. استنفار فى الحديدة اليمنية وسط أنباء عن ضربة أمريكية بريطانية

ضربة أمريكية بريطانية
ضربة أمريكية بريطانية

نقلت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن شهود عيان قولهم إن مدينة الحديدة اليمنية تشهد استنفارًا وسط انتشار حوثي كثيف في المدينة وذلك بعد أنباء عن ضربة أمريكية بريطانية مرتقبة في اليمن.

وقالت الوكالة إن هناك عمليات إخلاء لمعسكرات ميليشيا الحوثي في الحديدة

وأفادت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، الخميس، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لشن ضربات ضد الحوثيين في مواقع عدة في اليمن، تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات الأسلحة.

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