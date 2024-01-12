الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإكوادور: ارتفاع عدد ضباط السجون الرهائن إلى 178 مع تزايد التمردات فى البلاد

الإكوادور
الإكوادور

أعلنت إدارة السجون في الإكوادور، أن نحو 178 حارسا وموظفا إداريا محتجزون كرهائن في سجون الإكوادور، مع تزايد التمردات في البلاد التى أعلنت نفسها فى "حرب" ضد العصابات الإجرامية.

 

ويجري احتجاز 39 ضابطا إضافيا، ليصل العدد الإجمالي إلى 158 حارسا و20 موظفا إداريا رهائن في السجون، حيث يطلق النزلاء النار على القوات المسلحة المتواجدة خارجها، بحسب المصدر نفسه، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

 

وأعلن رئيس الإكوادور، أن البلاد في حالة حرب ضد عصابات المخدرات بعد التمرد الذي بدأ قبل أيام قليلة، والتي تسببت في أعمال العنف أسفرت عن سقوط 14 قتيلا على الأقل منذ الإثنين الماضي.

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