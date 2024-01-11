السجن عامان للطبيب المتسبب فى الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصرى

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية حكمها على الطبيب المتسبب فى الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية؛ لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

يذكر أن المتهم كان قد أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي إم سي، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد بأن يودي بحياتها.

يذكر أن المتهم حكم عليه في العديد من القضايا المشابهة، حيث عرض العديد من المرضى للخطر.

كانت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، غادرت إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة أبريل 2021 ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.