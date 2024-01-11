الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيريوس السويدي مودعًا وسام أبو علي: كنا نرغب في استمرارك معنا

وسام أبو علي
وسام أبو علي

ودع نادي سيريوس السويدي، لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي الذي انتقل إلى صفوف الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.

وأعلن الأهلي تعاقده مع الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من صفوف سيريوس السويدي لتدعيم هجوم المارد الأحمر.

وقال جوناثان إديرستروم المدير الرياضي للنادي السويدي عبر الموقع الرسمي لنادي سيريوس " يبدو أن الجميع يعرف قصة وسام الآن، لقد اخترنا التعاقد مع لاعب باستكشافه بعناية من دوري الدرجة الثانية الدنماركي وكان نجاحًا فوريًا".

أضاف "بعد 6 أشهر فقط قمنا ببيع لاعب يبلغ من العمر 25 عامًا في صفقة انتقال قياسية على الرغم أننا كنا نرغب في إبقائه معنا لعدة سنوات مقبلة".

ونشر الأهلي فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل المختلفة أعلن من خلاله التعاقد مع وسام أبو علي كأولى صفقات الفريق الشتوية.

ونشر الأهلي فيديو ترحيبيا لـ"وسام" مستوحى من الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة مرفقًا بصوت أحد مراسلي القنوات الإخبارية يتحدث عن الحياة داخل غزة في أوقات الحرب، وعلق: “من فلسطين الحرة.. إلى فخر الأمة”.

وقال أحد المراسلين من غزة في الفيديو بثه النادي مساء اليوم: "إخوتي وإخواتي الكرام يعطيكم العافية، الحياة لم ولن تتوقف هنا، من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم، الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، نتمنى أن يكون خير ممثل لنا وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي".

وأنهى المراسل كلمته لجماهير الأهلي: "من هنا من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الأهلي المصري.. كل التحية".

وظهر أبو علي في الفيديو داخل ملعب التتش واضعًا علم فلسطين على كتفيه، قائلًا: "خلوا المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

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