«البوك تيوبرز» و«البوك توكرز».. صناعة النشر الجديدة على «السوشيال ميديا»

منذ أن صدر تطبيق تيك توك «Tik Tok»، الذى أطلقته شركة «بايت دانس» الصينية عام ٢٠١٨ كمنصة ترفيهية تعتمد على مقاطع الفيديو القصيرة، والتى أصبح لديه الآن أكثر من مليار مستخدم نشط، ويعد التطبيق الأكثر تحميلًا على الهواتف المحمولة خلال عام ٢٠٢٠؛ بدأت دور النشر، والفاعلون فى صناعة الكتاب حول العالم من الاستفادة منه بشكل مباشر؛ حيث بدأ كل من المؤلفين والناشرين يلاحظون الزيادة فى المبيعات بسبب «البوك توك»، كما بدأ المؤلفون فى إنشاء حساباتهم على «البوك توك»، وكذلك الناشرون، كما أنهم تواصلوا مع «البوك توكرز» المشهورين؛ للترويج لعناوين كتبهم، ويشترى الناشرون الكبار حقوق نشر كتب المؤلفين المستقلين، الذين اكتسبوا شعبية كبيرة على «البوك توك»، كما لاحظ تجار التجزئة قدرة «البوك توك» على زيادة المبيعات، مثل «برانز آند نوبل»، حيث خصصت قسم من موقعها خاص بالكتب الشائعة على «البوك توك».

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و«البوك توك» هو مجتمع فرعى على منصة «تيك توك» يركز على الكتب والأدب، وهو عبارة عن مقاطع فيديو ينشئها «البوك توكرز»؛ لمراجعة الكتب التى يقرأونها ومناقشتها، والمزاج بشأنها، ويغلب عليها تصوير ذاتى لهم يقدمون فيه رأيهم بأسلوبهم الخاص.

٨٠٪ من «البوك توكرز» المصريين حاصلين على مؤهل جامعى، وأعمارهم من ٢٠ إلى ٢٩ عامًا،

بحسب دراسة نشرتها د. فاطمة إبراهيم خميس، أستاذة مساعد المكتبات والمعلومات قسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة المنوفية؛ تحت عنوان «البوك توك Book Tok وتأثيره على الدعاية للكتب فى مصر: دراسة استكشافية تحليلية»، حيث قامت الدراسة بحصر مجتمع «البوك توكرز» المصريين على «بوك توك»، وعددهم ٢٥ «بوك توكرز»، وتم تحليل ١٠ حسابات من «البوك توكرز» المصريين على «البوك توك» فقط، وهم «نور شعبان، محمود سامى، شروق محمد، يوسف طلعت وصابر محمد، ريم عبدالحميد، سارة إسلام جمال، عبدالمنعم صبرى، فاطمة أبوالنصر، حازم أبوالخير، آدم شريف».

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ منها أن ٨٠٪ من «البوك توكرز» المصريين حاصلين على مؤهل جامعى، ٢٠٪ من «البوك توكرز» المصريين حاصلون على مؤهل قبل جامعى، ٧٠٪ من «البوك توكرز» المصريين تتراوح أعمارهم من ٢٠ إلى ٢٩ عامًا، ٣٠٪ من «البوك توكرز» المصريين يتواصل معهم المؤلفون للإعلان والترويج لكتبهم.

٦٠٪ من مستخدمى «البوك توك» من المراهقين والشباب.. والكتب الأكثر شعبية ليست من الإصدارات الجديدة

بحسب الدراسة فإن ٦٠٪ من مستخدمى «البوك توك» من المراهقين والشباب بين ١٦ و٢٤ عامًا؛ كما توصلت الدراسة إلى أن نوعية الكتب الأكثر شعبية فى قوائم «البوك توك» لم تكن من الإصدارات الجديدة، وإنما العديد منها قد نشر من قبل، ووجد فى سوق النشر لعدة سنوات، وهو ما يتحدى المعارف والخبرات التقليدية، حيث إنه عادة ما تباع الكتب بشكل أفضل بعد وقت قصير من نشرها وبمرور الوقت يتضاءل الاهتمام بها.