الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح 5 دور للعرض ضمن «سينما الشعب»

الفنان تامر عبدالمنعم
الفنان تامر عبدالمنعم

كشف الفنان تامر عبدالمنعم، المدير التنفيذى عن خطة سينما الشعب خلال العام الجديد ٢٠٢٤، أنه سيتم افتتاح ٥ دور عرض سينمائية جديدة فى محافظات مصر.

وأضاف «عبدالمنعم»، فى حديثه لـ«الدستور»، أن السينمات المقرر افتتاحها خلال العام ستكون بمحافظات البحر الأحمر وأسوان والبحيرة، على أن يتم تحديد موقع الأخريين قريبًا.

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ويبلغ عدد سينمات مشروع «سينما الشعب» التى تم افتتاحها حتى اليوم ٢١ سينما، تتوزع فى ربوع محافظات مصر، وتبلغ قيمة تذكرة أى حفلة من حفلات سينما الشعب ٤٠ جنيهًا، وهو أقل سعر لدخول الأفلام، بسبب المبادرة التى تستهدف تشجيع الأسرة المصرية.

ويعرض فى «سينما الشعب» عدد من الأفلام أبرزها: «أبو نسب»، ويعرض فى كل من سينما مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، السادات بالمنوفية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببنى سويف، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، و«شماريخ»، ويعرض فى كل من قصر السينما بجاردن سيتى بالقاهرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، وقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية.

ويعرض فيلم «الحريفة» بكل من سينما قصر ثقافة قنا، سينما هيبس بالخارجة بالوادى الجديد، ومسرح ٢٣ يوليو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، و«الإسكندرانى»، ويعرض بكل من المركز الثقافى بطنطا، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، المركز الثقافى بكفرالشيخ، وقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، و«أنا وابن خالتى» يعرض بسينما قصر ثقافة أسيوط، وتعرض سينما قصر ثقافة الإسماعيلية فيلم «عصابة عظيمة»»، وفى سينما قصر ثقافة دمنهور فيلم «ليه تعيشها لوحدك».

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