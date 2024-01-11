الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تنفى استدعاء قوات الاحتياط

القيادة العامة للقوات
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

نفت مصادر عسكرية أردنية ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية، من أن الأردن، والجيش العربي  طلب، أو أعلن استدعاء متقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم ضمن مدة "خدمة الاحتياط بعد التقاعد".

وجاء النفي في بيان، وصلت "الدستور" نسخة منه، صادر عن مصادر مسئولة في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي اليوم الخميس.

المصدر نبه على ضرورة تحري الدقة في نشر وتداول الأخبار وعدم الالتفات إلى هذه الشائعات، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي هي المصدر الوحيد لأي معلومات وأخبار بهذا الشأن.

ويذكر أن إشاعات مضللة ومغرضة انتشرت بشكل موسع مع الأوضاع والحرب العدوانية على قطاع غزة ومواقف الأردن ملكًا وحكومة من دعم ومساحة الأشقاء في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك نقل وإيصال المساعدات والأدوية والمستشفيات الميدانية التي تشرف عليها الخدمات الطبية الملكية في الجيش الأردني.

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

بأدلة قاطعة.. مصر حاضرة بقوة فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

تفاصيل وثيقة جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

حديد عز: إنشاء مصنع جديد للمسطحات المدرفلة على الساخن بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا

القضاء الإدارى ينظر دعوى مستعجلة من البرلمانية نشوى رائف ضد "حرمانها من الامتحانات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا