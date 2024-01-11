القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تنفى استدعاء قوات الاحتياط

نفت مصادر عسكرية أردنية ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية، من أن الأردن، والجيش العربي طلب، أو أعلن استدعاء متقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم ضمن مدة "خدمة الاحتياط بعد التقاعد".

وجاء النفي في بيان، وصلت "الدستور" نسخة منه، صادر عن مصادر مسئولة في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي اليوم الخميس.

المصدر نبه على ضرورة تحري الدقة في نشر وتداول الأخبار وعدم الالتفات إلى هذه الشائعات، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي هي المصدر الوحيد لأي معلومات وأخبار بهذا الشأن.

ويذكر أن إشاعات مضللة ومغرضة انتشرت بشكل موسع مع الأوضاع والحرب العدوانية على قطاع غزة ومواقف الأردن ملكًا وحكومة من دعم ومساحة الأشقاء في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك نقل وإيصال المساعدات والأدوية والمستشفيات الميدانية التي تشرف عليها الخدمات الطبية الملكية في الجيش الأردني.