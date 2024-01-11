3 أجهزة مدن جديدة تطلق حملات للقضاء على مخالفات البناء والعشوائيات

تشهد المدن العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طفرة غير مسبوقة في القضاء على العشوائيات ومخالفات البناء والقضاء عليها، تنفيذا لتعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولتنمية وتطوير المدن الجديدة.

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حملات ومتابعة مستمر بالقاهرة الجديدة لمنع مخالفات البناء

كلف المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إدارة التنمية والمخالفات بشن حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة بالتجمع الخامس.

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الحملة أسفرت على إزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم 358 بمنطقة أندلس 2/2 وفك الشده الخشبيه وإتلاف وازالة الأعمدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل رئيس الحي.

وأفاد أن الحملة قامت بفك شده خشبيه للشروع فى مخالفة بزيادة غرف السطح بالقطعة التي تحمل رقم 3 منطقة حي جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس.

جهاز مدينة ١٥ مايو يشن حملة على مستوى نطاق المرحلة الأولى

وجه المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بعدم السماح لسيارات المأكولات المتواجدة ببعض المراحل بالمدينة بطريقة عشوائية والتي لم يتم عمل لها تصريح بالعمل للحفاظ على المظهر الحضارللمدينة.

وقد كلف رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بشن حملة من قبل إدارة الأمن برئاسة أنور ربيع وإدارة المخالفات برئاسة إيهاب محمود تحت إشراف سامح الشافعى مدير إدارة التنمية، بالمجاورات 2،3،5 بالمرحلة الأولى بالمدينة.

ووجه الإدارات المعنية بالجهاز من الأمن والتنمية ورؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية والمرور على مستوى كافة المراحل بالمدينة الوقوف على خط سير عمل سيارات المأكولات التى تعمل بدون تصريح وتعمل بطريقة عشوائية.

وأسفرت عن رفع عربات ماكولات ومشروبات بالمجاورات 2-3-5 بالمرحلة الأولى بالمدينة، وضبط 4 عربات مأكولات ومشروبات تعمل بدون تصريح وذلك بناء على تعليمات رئيس الجهاز بعدم السماح للسيارات المخالفه بالعمل بالمدينه بطريقه عشوائيه.

جهاز دمياط الجديدة يصدر 18 قرارًا بغلق وتشميع المحلات والبدرومات المخالفة

صرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، من إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل والشئون القانونية بالجهاز، بالإشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، قامت بشن حملة مكبرة لتنفيذ 18 قرار غلق وتشميع للمحلات التى تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات التى تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون، بالحي الأول والثالث والرابع بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.

وحذر المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.مضيفا أن من يقوم بفض"الجمع" الأحمر، يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله.

وذكر أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس رئيس الجهاز، والمهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والرائد أحمد خطاب رئيس قسم شرطة التعمير، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

وفى ذات السياق، أفاد بأنه تم شن حملة لإزالة المخالفات والإشغالات بالمنطقة المركزية بالمدينة، وتم تحرير محاضر للمحلات المخالفة ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز.

ووجه رئيس الجهاز الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين. مطالبًا أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأضاف أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.