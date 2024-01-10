وزير أردنى يكشف جهود بلاده فى دعم صمود الفلسطينيين خلال الحرب على غزة

*عمان-الدستور

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور مهند المبيضين، عن جهود المملكة في دعم الشعب الفلسطيني خلال الحرب الإسرئيلية على قطاع غزة.

واستعرض المبيضين الجهود الأردنية في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي قادها الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والحكومة الأردنية والمؤسسات العاملة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، والتي عززت المواقف في الجبهة الوطنية الداخلية، ولفتت إلى الدور الأردني في مجال السياسة والدبلوماسية التي قادها الملك وأوضحت الحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني والدعوة لإيقاف الحرب العدوانية المتوحشة على سكان قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إن المحاور الرئيسية التي دعمت وعززت الرأي العام العربي والدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، هي:

*أولًا: ثبات الموقف الأردني

ثبات موقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تجاه وقف إطلاق النار في غزة، ومنع تهجير الغزيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.

*ثانيًا: القمة الثلاثية

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية في العقبة التي عقدت مساء الأربعاء تأتي في إطار تنسيق المواقف العربية للعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

*ثالثا: دعم الأشقاء الفلسطينيين

دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة، إذ خصصت الحكومة بتوجيهات ملكية مبلغ 3 ملايين دينار لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للقيام بدورها في دعم الأشقاء في قطاع غزة، إضافة إلى تخصيص مجلس الوزراء 45 ألف طن من القمح والحبوب لدعم الأهل في الضفة الغربية وجرى تسيير هذه الشحنة من خلال الشاحنات عبر جسر الملك حسين، إضافة إلى تسيير 133 شاحنة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركائها إلى قطاع غزة، إذ بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي أرسلتها الهيئة وشركاؤها إلى داخل القطاع نحو 48 ألف مستفيد.

*رابعًا: عمليات الإنزال الجوي للمساعدات

قامت طائرات سلاح الجو الملكي التابعة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، بتنفيذ 10 عمليات إنزال جوي للمستشفيين الميدانيين في قطاع غزة (غزة 76 والمستشفى الميداني الخاص 2 بخان يونس)، والإنزال الجوي عشية عيد الميلاد.

*خامسًا: طائرات الإغاثة

بلغ عدد طائرات الإغاثة التي أرسلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مع شركائها سواء من القطاع في مصر 38 طائرة من ضمنها طائرات الإنزال الجوي، ليصار لإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح من خلال الأونروا.

*سادسًا: المستشفيات الميدانية

قدمت المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية، المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 بخان يونس جنوبي غزة أجرى لغاية 7 من الشهر الحالي، 5734 عملية جراحية، وبلغ عدد حالات الإدخال إلى المستشفى 521، بينما بلغ العدد الكلي للمراجعين 33 ألفا و395 مراجعا، بينما العدد الكلي للمراجعين في (المستشفى الميداني الأردني/ غزة 76) بلغ 6308 مراجعين.

كما أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس أجرى حتى السابع من الشهر الحالي، 406 عمليات جراحية، و88 حالة إدخال للمستشفى، بينما بلغ العدد الكلي للمراجعين 17 ألفا و568 مراجعًا.

*سابعًا: العلاج لمرضى السرطان بمركز الحسين

استمرار المسار الإنساني لدعم أهالي القطاع، من خلال قيام مركز الحسين للسرطان باستقبال 11 مصابا بمرض السرطان من غزة لتلقي العلاج خلال العام الماضي، وهناك خطة لاستقبال المركز نحو 300 مريض بالسرطان من قطاع غزة خلال العام الحالي، ذلك أن عدد مرضى السرطان من فلسطين الذين يتلقون العلاج في المركز بلغ خلال آخر عامين 652 مريضا.

*ثامنا: تبرعات "تيليثون"

محور التبرعات النقدية، لدعم صمود الأهل في غزة: مجموع تبرعات " تيليثون" الذي نظّمته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيّة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشميّة لدعم الأشقاء في القطاع بلغ نحو 11 مليونا و200 ألف دينار أردني، إضافة إلى نحو 12 مليونا وأكثر من 500 ألف دينار حصيلة التبرعات النقدية والعينية في نهاية اليوم المفتوح الذي نظمته عدد من الإذاعات الأردنية لذات الغاية، وأن حصيلة التبرعات النقدية في نهاية اليوم المفتوح الذي نظمته عدد من الإذاعات المحلية لإنقاذ مرضى السرطان من غزة بلغت نحو 507 آلاف دينار.

*تاسعًا: الجهد الدبلوماسي والسياسي الأردني

بروز الجهد الدبلوماسي والسياسي الأردني في الدعوة إلى وقف الحرب على غزة، بما في ذلك إدانة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وضرورة مواقف الإعلام الأردني الوطني والعربي بتعزيز الدعم وإسناد لموقف الملك عبدالله الثاني وجهوده العربية والدولية والأممية في حشد موقف دولي لوقف إطلاق النار في غزة، ومنع تهجير الغزويين وأبناء الضفة الغربية، وإدامة إرسال المساعدات إلى فلسطين.

*عاشرا: تعزيز الجبهة الداخلية الأردنية

ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية ودعم الجهد الدبلوماسي الأردني للتصدي لمحاولات إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، والإشادة بدور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، في حفظ الأمن واستقرار الأردن في المجالات كافة.

ودعا المبيضين إلى أهمية الالتفاف حول قضية الشعب الفلسطيني، وعظيم الجهد السياسي والإعلامي نحو الدعوة لإيقاف الحرب العدوانية على قطاع غزة ومنع التهجير وديمومة نقل وتوزيع ودعم المساعدات ومواد الإغاثة الغذائية والصحية، بالإشارة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني والعربي والدولي لمنع وإيقاف ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيدا بالتعاون العربي المشترك خصوصا مع جمهورية مصر العربية والسلطة الفلسطينية.