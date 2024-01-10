الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

أكدت مصادر الديوان الملكي الهاشمي الأردني أن مدينة العقبة، جنوب الأردن، تتهيأ لاستقبال قمة أردنية، مصرية، فلسطينية، دعا لها ملك الأردن عبدالله الثاني وتعقد في العقبة، ميناء الأردن البحري الوحيد على خليج العقبة.

وقبيل ساعات من القمة، أكد بيان الديوان الملكي الهاشمي، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن جلالة الملك عبدالله الثاني استقبل عصر اليوم الأربعاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدى وصوله مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية التي ستعقد اليوم.

.. وفي بيان مشابه أكدت مصادر الديوان أن الملك عبدالله الثاني استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية.

إلى ذلك، من المقرر أن يترأس الملك عبدالله الثاني افتتاح القمة الثلاثية مع الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني، وهي قمة "من أجل غزة "، دعت إليها المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية.

.. وفي مؤشرات أولية قالت المصادر الرسمية والحكومية الأردنية إن عقد القمة يأتي ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

القمة الثلاثية من أجل غزة وجهت أنظار المجتمع الدولي، والإعلام العربي والعالمي نحو مقر القمة في العقبة، خصوصا أن التقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي والرئيس عباس، يكتسب أهمية سياسية وأمنية تتوافق مع انتهاء جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي شملت عدة دول في المنطقة والبلاد العربية انتهت في رام الله بلقاء بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية عباس.