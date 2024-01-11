الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث سياسى عراقى يكشف للدستور أسباب دعم خروج القوات الأمريكية من العراق

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في العراق

قال عباس الجبوري الباحث السياسي العراقي ورئيس منظمة الوفد الإعلامية العراقية، إن تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني  بدعم إخراج قوات التحالف الدولي من العراق، جاءت بعد تصاعد الأحداث في العراق وتصاعد حصيلة الضحايا في البلاد، إثر دعم العراقيين الفلسطينيين في حربهم. 

 

وأضاف الجبوري في تصريحات خاصة للدستور، فان قوات التحالف الدولي جاءت بعد عام ٢٠١٤ بعد دخول داعش الى العراق، حيث استعان العراق بقوات أمريكية حيث تربطه معاهدات إستراتيجية واتفاقية استراتيجية بعيدة الأمد، كما تتضمن البنود من ضمنها الدفاع عن العراق في حالة  وصول أي عدوان، الا أنها تأخرت كثيرا في الدفاع عن العراق  واخترقت كل بنود الاتفاقية وبعد دخولها مع الحلف الدولي الذي يقاتل العراق اقتصر الدفاع على الطلعات الجوية ولم يكن يوجد مقاتلين على الأرض ماعدا بعض الأماكن.
 

واضاف الجبوري أن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت فرصة تواجدها في العراق بشكل كبير من خلال بناء قواعد كبيرة منها عين الأسد ومطار بغداد الدولي والثانية في قواعد عين حرير وتبني قواعد في مدينة كركوك .

 

٥٠٠ جندي امريكي فقط في العراق 

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وتابع الجبوري أنه على الرغم من أن القوات الأمريكية ٥٠٠ جندي فقط مدربين لا يحملون أي سلاح، ولكن مع متابعة الأحداث من ضرب المطار وضرب القوات الأمنية واستشهاد عشرة من أبناء الحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية وأيضا في كركوك استشهد أكثر من خمسة ، تحولت قواعد التحالف الأمريكي في العراق إلى ترسانة من السلاح، وعندما أعلن الحرب في غزة دعمت أمريكا اسرائيل بشكل غير طبيعي، فمن واجب العرب والعراق أن يقف مع فلسطين ، فهنالك جهة ترفض الوجود الأمريكي في العراق، مثل ما أمريكا يدعمون اسرائيل في حربها ضد فلسطين .
 

واضاف الجبوري أخذ مجلس النواب العراقي قرارا التصويت على اخراج التحالف الدولي من العراق وعودة العلاقات كاي سفارة عادية وعودة العلاقات الدبلوماسية بعيدا عن السلاح والضرب والقصف، كما أن اخر شيء ما فعلته قصف في داخل بغداد ما استشهاد الحشد الشعبي ولذلك أعتقد أن هناك ضغط شعبي ومظاهرات تطالب باخراج القوات الأمريكية .

العراق العرب 10 آلاف فلسطيني إسرائي أعضاء التحالف

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