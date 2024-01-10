تقرير: الولايات المتحدة تتصدر قائمة المخاطر الجيوسياسية لعام 2024

كشف تقرير صادر عن مجموعة أوراسيا، عن تصدر الولايات المتحدة قائمة المخاطر الجيوسياسية لعام 2024، بسبب الأزمات الداخلية، فضلًا عن الصراعات في الشرق الأوسط.

ووصفت مجموعة أوراسيا، وهي شركة رائدة في مجال أبحاث واستشارات المخاطر الجيوسياسية، عام 2024 بأنه "عام القلق البالغ"، حيث تتعامل الولايات المتحدة مع تحديات سياسية داخلية كبيرة، على الرغم من هيمنتها الاقتصادية والعسكرية العالمية.

وقال إيان بريمر، رئيس مجموعة أوراسيا: "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تمتلك جيشًا عالميًا يمكنه بسط قوته في جميع أنحاء العالم. لكنها أيضًا النظام السياسي الأكثر اختلالًا بين الديمقراطيات الغنية".

وأضاف: "نحن الديمقراطية الغنية الوحيدة التي لا تستطيع ضمان انتقال شرعي حر وعادل للسلطة، وهو أمر ضروري لديمقراطية فاعلة".

وأوضح بريمر أنه يسافر حول العالم، وقال إن حلفاءنا "يشعرون بقلق عميق للغاية" بشأن حالة الديمقراطية الأمريكية في عام 2024، وأن خصومنا يرون أنها "فرصة للفوضى".

وتابع: "لدينا الآن خصوم بين أنصار ترامب وأنصار بايدن الذين لا يتشاركون نفس الفهم الأساسي للحقائق، وهذا يشبه إلى حد كبير الحرب بين إسرائيل وحماس والحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وحددت أوراسيا بعض مخاطر تواجهها الولايات المتحدة لعام 2024، وهي: أزمات الولايات المتحدة الداخلية، والصراعات داخل الشرق الأوسط، الحرب الأوكرانية، عدم التحكم في الذكاء الاصطناعي، الأزمة الاقتصادية في الصين.