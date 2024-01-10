طليقة توفيق عكاشة تنذره بالحبس شهرًا حال امتناعه عن سداد 342 ألف جنيه

تفحص النيابة العامة بأكتوبر بلاغ طليقة الإعلامي توفيق عكاشة ضده لتنذره بالحبس شهرًا حال امتناعه عن سداد مبلغ 342 ألف جنيه بموجب أحكام قضائية صدرت من محكمة الأسرة ضده.

وجاء في بلاغ «رضا السيد»، 53 عامًا، أن الصيغة التنفيذية من حكم «أسرة مدينة نصر» الصادر لها ضد طليقها الإعلامي توفيق يحيى إبراهيم عطيه عكاشة- 58 سنة، بتاريخ الـ28 من نوفمبر الماضى، إذ قضت المحكمة بحبس المذكور شهرًا حال امتناعه عن أداء مبلغ 342 ألف جنيه بموجب الأحكام النهائية الصادرة في الدعوى رقم 81 لسنة 2016 عن نفقة الصغير وأجرى المسكن والخادم.