دراسة حديثة: التفاؤل المفرط مرتبط بانخفاض القدرات المعرفية

أظهرت أبحاث أجرتها جامعة "باث" أن التفاؤل المفرط يرتبط في الواقع بانخفاض المهارات المعرفية مثل الطلاقة اللفظية، والتفكير العددي، والذاكرة.

وخلد التفكير المتفائل لفترة طويلة في كتب المساعدة الذاتية باعتباره السبيل إلى المتعة، والصحة الجيدة، وطول العمر، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى اتخاذ قرارات سيئة، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على رفاهة الناس المالية.

في حين أن أولئك الذين يتمتعون بقدرات معرفية عالية يميلون إلى أن يكونوا أكثر واقعية وتشاؤمًا في توقعاتهم بشأن المستقبل.

ووفقا لموقع health الطبي: “التنبؤ بالمستقبل بدقة أمر صعب ولهذا السبب نتوقع من ذوي القدرة المعرفية المنخفضة أن يرتكبوا المزيد من الأخطاء في الأحكام، سواء المتشائمة أو المتفائلة”.

“القدرة المعرفية المنخفضة تؤدي إلى مزيد من التحيزات التي تملق الذات الناس يخدعون أنفسهم بشكل أساسي إلى حد ما”، كما قال الدكتور كريس داوسون من كلية الإدارة بالجامعة.

وأضاف: "يشير هذا إلى فكرة أن البشر قد يكونون مهيئين بالتطور لتوقع الأفضل، فإن أولئك الذين يتمتعون بقدرات معرفية عالية هم أكثر قدرة على تجاوز هذه الاستجابة التلقائية عندما يتعلق الأمر بالقرارات المهمة، الخطط المبنية على معتقدات مفرطة في التفاؤل تؤدي إلى قرارات سيئة، ولا بد أن تؤدي إلى نتائج أسوأ من المعتقدات الواقعية".

وكانت القرارات المتعلقة بالقضايا المالية الرئيسية مثل التوظيف أو الاستثمارات أو المدخرات، وأي خيار ينطوي على المخاطر وعدم اليقين، عرضة بشكل خاص لهذا التأثير وتشكل آثارا خطيرة على الأفراد.

"التوقعات المالية المتفائلة بشكل غير واقعي يمكن أن تؤدي إلى مستويات مفرطة من الاستهلاك والديون، فضلا عن عدم كفاية المدخرات، ويمكن أن تؤدي أيضا إلى الدخول المفرط في الأعمال التجارية والفشل اللاحق. إن فرص بدء مشروع تجاري ناجح ضئيلة".

- أخذت بيانات من دراسة استقصائية في المملكة المتحدة لأكثر من 36000 أسرة ونظرت في توقعات الناس بشأن رفاهيتهم المالية وقارنتها مع وضعهم الفعلي النتائج المالية.

ووجد البحث أن أولئك الذين يتمتعون بأعلى القدرات المعرفية شهدوا زيادة بنسبة 22% في احتمالية "الواقعية" وانخفاضًا بنسبة 35% في احتمالية "التفاؤل الشديد".

"المشكلة في كوننا مبرمجين على التفكير بشكل إيجابي هي أن ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة عملية صنع القرار لدينا، خاصة عندما يتعين علينا اتخاذ قرارات جادة، نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تجاوز ذلك، ويظهر هذا البحث أن الأشخاص ذوي القدرات المعرفية العالية القدرة على إدارة هذا الأمر بشكل أفضل من أولئك الذين لديهم قدرة إدراكية منخفضة"، وفق الدراسة.

تضمنت أيضا: “التفاؤل غير الواقعي هو أحد أكثر السمات البشرية انتشارًا، وقد أظهرت الأبحاث أن الناس يقللون باستمرار من شأن السلبيات ويشددون على الإيجابيات، وأن مفهوم (التفكير الإيجابي) جزء لا يتجزأ من ثقافتنا بلا أدنى شك - وسيكون من الصحي إعادة النظر في هذا الاعتقاد”.