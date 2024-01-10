عاجل.. شهداء وجرحى فى غارات لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن عددًا من الأشخاص استشهدوا فيما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي على بلدة "الزوايدة" وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال منزلًا بالقرب من المدرسة الإعدادية للبنات في مخيم "المغازي" وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وفي وقت سابق، استشهد 4 أشخاص على الأقل في مخيم "المغازي"، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم، بسبب تمركز آليات الاحتلال عند مدخل المخيم.

ووصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف طيران الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط القطاع.

وأطلقت طائرات الاحتلال المُسيّرة النار على النازحين والمواطنين في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" غرب خان يونس، وفي محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع، وشرق النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع جرحى.

وقصف طيران الاحتلال مسجدًا ومنازل المواطنين في المنطقة الجنوبية لقيزان النجار جنوب خان يونس.