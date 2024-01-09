الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

وزير الحج السعودى: استقبلنا 13.5 مليون معتمر قادمين من الخارج خلال 2023

عمرة
عمرة

أكد وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مواصلة الوزارة في دعمها للحلول التقنية وخدمات الإرشاد وأداء النسك التي تتطلب منظومة إدارية احترافية، منوها إلى مبادرات رواد الأعمال التي توفر خدمات الدعم والإرشاد للمعتمرين من خلال مرافقين بمختلف لغات العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في يومه الثاني بعنوان "ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في خدمة ضيوف الرحمن".

وأشار “الربيعة” إلى أن المملكة استضافت خلال 2023، 13 مليونا و550 ألف معتمر قادمين من خارج المملكة لأول مرة تاريخيا، بزيادة 5 ملايين وبنسبة تجاوزت 58% عن عام 2019، حيث يعد ذلك نموا عاليا يجعل المملكة تسعى لتقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن والارتقاء بها لتكون خدمة "من الفكرة إلى الذكرى".

وأكد أن أحد برامج الرؤية المهمة، هو برنامج ضيوف الرحمن، وهو ضمن الأعمدة الأساسية لمستهدفات البرنامج عبر إثراء التجربة، ومن ضمنها دور رواد الأعمال في تقديم خدمات متميزة واستثنائية لضيوف الرحمن حيث إن هذه الأعداد تعد فرصة كبيرة ومذهلة لجميع رواد الأعمال.

ونوه إلى سعي وزارة الحج والعمرة لإتاحة الخدمات عبر تطبيق (نسك) ودعم رواد الأعمال باحتياجتهم لإيصال خدماتهم للحجاج، حيث تم إطلاق منصة نسك أعمال التي تقدم خدماتها الاستشارية وبرامج الدعم إلى المبتكرون والشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة ومقدمي خدمات التطبيقات (ATPs) والمطورين، وكذلك القطاع غير الربحي، منوها بأنه في حال توفر الفكرة ونقص البيانات لدى رائد الأعمال فإن منصة "نسك الأعمال" توفر قاعدة بيانات تتيح لهم إمكانية رفع طلب بيانات معينة من المنصة لتطوير منصاتهم الخاصة.

معرض الحج والعمرة برنامج ضيوف الرحمن نسك وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن معتمر

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