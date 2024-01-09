محاكمة صيدلي متهم بقتل عامل حقنه بمواد ضارة اليوم

تستأنف اليوم الدائرة السابعة جنايات شبين الكوم، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل، والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون جلسات محاكمة الصيدلي المتهم بالتسبب في وفاة عامل بعد إعطائه مواد ضارة، عقب توجيه أسرته اتهامات في جهات التحقيق نحو الصيدلي إلى الأربعاء القادم لطلب الطب الشرعي.

وشهدت الجلسة السابقة إنكار الصيدلي المتهم بالتسبب في وفاة العامل وأن الحقنة، عادية ولا يوجد بها أي مخاطر، فيما أكدت الأسرة أن المتهم أعطى المجني عليه مادة ذات لون غريب، وسط نفي الصيدلي والذي أحضر شاهدين لتأكيد موقفه.

وكانت المحكمة قد طلبت حضور الطبيب الشرعي لسؤاله عن سبب الوفاة، وإن كانت الحقنة التي أخذها المتوفي أثرت على حياته، واتخذت الهيئة الموقرة قرارها بتغريب الطبيب الشرعي 5 ألاف ألاف جنيه لعدم الحضور الجلسة الماضية وأجلت القضية لجلسة اليوم.

حقنة للبرد تسببت في مضاعفات

ووجهت أسرة عامل بالمنوفية الاتهام لصيدلي "أ، م، ش" بإعطاء المجني عليه حقنة للبرد تسببت في تعرضه لمضاعفات خطيرة، والتي دخل على أثرها العناية المركزة وتوفي بعدها.

وقص شقيق العامل المتوفي مأساته وهو لايستطيع أن يتناول المياه بعد المضاعفات التي لحقت به، بسبب علاج أخذه من الصيدلي خاص بالبرد تسببت في وفاته بعد معاناة في عدة مستشفيات واضطروا لتحرير محضر في مركز شرطة أشمون حمل رقم 7901 إداري المركز لسنة 2023.

وكان قد أصيب المجني عليه بسبب حقنة الصيدلي بإصابات غريبه بعد أخذه الحقنه المجهوله منها العمى وتورم جسده وتساقط جلده ولحمه حتى لقي مصرعه وتوفي بعد الصراع مع المضاعفات التي لحقت به فور أخذه للحقنه من الصيدلي المتهم بالقضية.