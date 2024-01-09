الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

عاجل.. إصابة 10 أشخاص فى انفجار ضخم هز وسط ولاية تكساس الأمريكية

انفجار ضخم هز وسط
انفجار ضخم هز وسط ولاية تكساس الأمريكية

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن انفجارا ضخما وقع في وسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص، وسط حالة من الغموض حول طبيعة الانفجار الذي هز المدينة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بوقوع إصابة 10 أشخاص على الأقل بانفجار في وسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.

وفي سياق منفصل، أصدرت لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي، أمس الاثنين، قرارا بإدانة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهمة ازدراء الكونجرس لتحديه أمر استدعاء للمثول أمام إفادة مغلقة.

وقال الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، هانتر بايدن تجاهل الدعوات للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، ونصدر قرارًا يوصي بإدانة هانتر بايدن بازدراء الكونجرس.

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