الإثنين 08 يناير 2024
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الفقي: صندوق مصر السيادي يستغل 4 آلاف أصل غير مستغل لتحقيق التنمية

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

كشف الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، عن أبرز إنجازات الصندوق في مجال استثمار الأصول الوطنية ودعم عملية التنمية.

وأكد الفقي، في حوار خاص مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الصندوق تمكن من تحديد ورصد أربعة آلاف أصل غير مستغل تابع لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، سواء في القاهرة أو في باقي المحافظات، والتي كانت مهملة في الفترة الماضية.

وأضاف الفقي، أن الصندوق بدأ في استغلال 101 أصل من هذه الأصول بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى إحياء هذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مربحة ومفيدة للدولة والمواطنين.

وأشار إلى أن الصندوق حقق هذه النتائج في ظل الأزمات التي شهدتها البلاد في السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أن الصندوق يسعى إلى تحقيق رؤية مصر 2030 والارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني.

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