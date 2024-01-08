الإثنين 08 يناير 2024
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رياضة

بـ22 لاعبا.. قائمة طنطا لمواجهة القناة بدوري القسم الثاني "المحترفين أ"

فريق طنطا
فريق طنطا

قرر عمرو أنور، المدير الفني للفريق طنطا، استدعاء 20 لاعبا في قائمة السيد البدوي، لمواجهة القناة، ضمن منافسات دوري القسم الثاني (دوري المحترفين أ).

موعد مباراة طنطا والقناة بدوري المحترفين "أ"

ومن المقرر أن يواجه طنطا نظيره القناة، غدا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر بدوري القسم الثاني (دوري المحترفين أ).

قائمة طنطا لمواجهة القناة بدوري المحترفين "أ"

الحسينى سمير، أحمد ربيع الشيخ، أحمد على عبدالعزيز، أحمد حسنى، ساهر زيادة، كريم أسامة، أحمد السيد، فارس طارق، أحمد الشامى، أسامة النجار، شهاب فتحى، حسون محمد، عبدالرحمن الدح، محمد عاطف، ابراهيم جمال، نانا أنتوى، محمد السيد عبدالهادى، محمد شيكا، مصطفى الكومى، أقطاى عبدالله.

وشهدت قائمة السيد البدوري، غياب كلا من محمد جمال ميدو، حسام غالي، شريف مجدي، نصر عبد الرازق بسبب الإصابة.

ويدخل طنطا اللقاء في المركز العاشر برصيد 22 نقطة، بينما يدخل القناة اللقاء فى المركز السابع برصيد 24 نقطة.

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