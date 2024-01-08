فريق الهيئة العامة للاعتماد والرقابة يزور مستشفي علاج الأورام بالمنوفية

استقبل الدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فريق الدعم الفني بالهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR برئاسة سهير عاطف، بحضور الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ونائبا المدير التنفيذي الدكتور أحمد صبري الجمال للشئون الإدارية، والدكتور أحمد سعيد فهيم للشئون الفنية، والدكتورة تغريد فرحات مدير وحدة الجودة بالمستشفيات الجامعية.

ورحب الدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالسادة فريق الدعم الفني بالهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR في زيارتهم لمستشفي علاج الأورام، وأضاف سيادته بانه تم تنسيق زيارة ميدانية طبقا لاحتياجات ورغبة إدارة مستشفيات جامعة المنوفية لمراجعة تطبيق جميع المعايير بمستشفي علاج الأورام كبداية وإنطلاقة لجميع مباني ومنشآت مستشفيات جامعة المنوفية.

وأوضح عميد الكلية بأن برنامج زيارة الدعم الفني لمدة ثلاثة أيام بمستشفي علاج الأورام لمتابعة ما تم إنجازه في ملف الإعتماد خلال الفترة السابقة وتسليط الضوء علي النقاط التي تحتاج إلي تحسين من أجل خدمة طبية وفقا لمعايير الجودة في الرعاية الصحية.

وأوضحت سهير عاطف رئيس فريق الدعم الفني، أن الزيارة تأتي انطلاقا من دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تنمية قدرات المنشآت الصحية على تطبيق معايير الجودة (GAHAR) الوطنية المعتمدة دوليا بشكل صحيح، بالإضافة إلى تحديد الفجوة بين الأداء الفعلي والأداء المطلوب، والتقييم الذاتي لهذه المنشآت من خلال استخدام أدوات هذا التقييم بشكل فعال وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة، وفي إطار تعليمات الأستاذ الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، ببذل كل الجهد لدعم استعدادات المنشآت الصحية لدخولها تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أشار الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بان برنامج الزيارة ينقسم إلى عدة أنشطة منها شرح أداة التقييم الذاتي حتى تتمكن المنشأة من حساب التقييم الخاص بها، ومراجعة الوثائق المطلوبة (تراخيص، سياسات، خطط، برامج، مؤشرات،....)، وشرح أي نقاط غير واضحة بالمعايير. كما يشمل برنامج الزيارة مرور فعلي داخل جميع أنحاء المنشأة لرفع قدرة العاملين بالمنشأة على تحديد أوجه عدم التطابق بين الأداء الفعلي والأداء المطلوب لتطبيق المعايير بشكل كامل.

حضر استقبال الوفد والجلسة الافتتاحية الدكتور محمد ابو الفتوح استاذ ورئيس قسم علاج الأورام والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم، والدكتور هيثم بدر مدير العيادات الخارجية، والدكتورة آثار لاشين مدير مستشفي الطوارئ، والدكتورة سحر علي مدير وحدة مكافحة العدوى، والأستاذ ياسر الخشات مدير عام الشئون المالية، والأستاذ ماهر مرقس مدير عام الشئون الإدارية، والدكتور اسماء أبو بكر، والدكتورة شيماء نجيب منسقي الجودة بوحدة الجودة بالمستشفيات الجامعية والسادة مديري الإدارات المعننين بملف الجودة بمستشفي علاج الأورام.