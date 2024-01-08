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تردد قنوات ON drama أون دراما 2024 على النايل سات

أون دراما
أون دراما

تردد قنوات on drama، على القمر الصناعي نايل سات، حيث زاد البحث على تردد قنوات شبكة أون على الإنترنت، والتي تُعدّ من القنوات ذات نسب المشاهدات العالية.

تردد قنوات on drama

وتميزت قناة أون on drama خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2023، من خلال عرضها لبعض من المسلسلات المتنوعة، والتي حظيت بنسبة مشاهدة عالية، وهذا ما جعل القناة تحتل درجة كبيرة من الثقة في نفوس مشاهديها ومتابعيها.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول تردد قنوات on drama 2024

يستعرض موقع "الدستور" التفاصيل حول قنوات أون دراما وأون تي في بالكامل، عبر السطور التالية:

تردد قناة ON drama أون دراما على النايل سات

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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كيفية تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 على الرسيفر

تردد قناة ON E أون إي على النايل سات

  • القمر الاصطناعي: نايل سات.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

  1. القمر الصناعي: نايل سات
  2. التردد: 11861
  3. معامل الترميز: 27500
  4. الاستقطاب: رأسي
  5. تصحيح الخطأ: 6 / 5

طريقة ضبط تردد قنوات أون على النايل سات

1) قم بالدخول على القائمة.

2) قم اختيار قائمة الترددات.

3) قم بالضغط على إضافة تردد.

4) أضف التردد ومعدل الاستقطاب معدل الترميز.

5) قم بالضغط علي كلمة بحث.

6) إنتظر البحث ثم اضغط على كلمة حفظ.

7) الان القنوات جاهزة للمشاهدة.

أهم البرامج على قناة أون دراما

تستعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج، حيث تحرص قناة أون تي دراما على تقديمها، والتي تتميز بالتنوع والاختلاف فيما بينهم، ومن أهم هذه البرامج ما يلي:

  • صباح أون
  • كل يوم
  • ست الحسن.
  • وإن أفتوك.
  • نصف ساعة
  • أنا وأنا.
  • أجمل أكلة
  • أون سكرين.
  • قلوب عامرة.

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