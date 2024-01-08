السيسى وأبومازن يرفضان أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس "أبومازن" مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي.

من جانبه، عرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة.