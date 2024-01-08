لإجبارها على التسول.. حبس المتهم بضرب ابنته وتعذيبها بقصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بحبس متهم بتعذيب نجلته لإجبارها علي التسول واستجداء المارة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتوجيه تهم التعذيب للمتهم، والاتجار بالبشر.



وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى واقعة تداول فيديو لضرب طفلة بمنطقة قصر النيل، أن المتهم والدها كان يحاول إجبارها على التسول.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا تعدى أحد الأشخاص على طفلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (والد المذكورة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق).

وبمواجهته اعترف بتعديه على نجلته لإجبارها على القيام بأعمال التسول واستجداء المارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.