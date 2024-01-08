الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"ناسا" تعلن شراكتها مع الإمارات فى مشروع تطوير أول محطة قمرية

الفضاء
الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ودولة الإمارات العربية المتحدة شراكتهما في مشروع لتطوير أول محطة قمرية في تاريخ البشرية.

 

وذكرت وكالة "ناسا" -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أوردته قناة "الحرة" الأمريكية  أن مركز محمد بن راشد للفضاء سيوفر غرفة معادلة الضغط العلمية الخاصة بالمحطة، ورائد فضاء إماراتيا للسفر إلى محطة الفضاء القمرية في مهمة "أرتميس" المستقبلية.

 

من جهتها، قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي: "بصفتي رئيسة للمجلس الوطني للفضاء، جعلت تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء أولوية"، مضيفة أن "إعلان اليوم والشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة يعززان هذا العمل المهم".

 

وبموجب اتفاق بين وكالة "ناسا" ومركز محمد بن راشد للفضاء، فإن الإمارات ستساهم في تطوير غرفة معادلة الضغط الخاصة بمحطة الفضاء القمرية "غيتواي"، وستتولى تشغيلها لمدة قد تصل إلى 15 عاما قابلة للتمديد.

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