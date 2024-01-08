الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المملكة المتحدة: نخطط لإنفاق 300 مليون جنيه إسترلينى لإنتاج الوقود النووى

الوقود النووى
الوقود النووى

أعلنت المملكة المتحدة، أنها تخطط لإنفاق 300 مليون جنيه استرليني على برنامج جديد لإنتاج الوقود النووي المتقدم المناسب للجيل القادم من مفاعلات توليد الطاقة، مع تحذير أحد الوزراء من أن المملكة المتحدة لن تخضع لمساومة روسيا بشأن الوقود النووي.

 

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وقعت المملكة المتحدة، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، مؤخرًا على تعهد بزيادة القدرة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050 كجزء من الجهود الدولية لخفض انبعاثات الكربون الضارة بالمناخ.

 

وأفادت المملكة المتحدة، بأن استثمارها الجديد سيساعد في دعم الإنتاج المحلي لليورانيوم عالي التخصيب منخفض التخصيب (HALEU) - وهو نوع من الوقود يتم إنتاجه حاليًا على نطاق تجاري فقط في روسيا، بحسب الصحيفة.

 

وقالت وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات، في بيان نقلته الصحيفة البريطانية: "إن إطلاق برنامج HALEU سيُمكِّن المملكة المتحدة من تزويد العالم بالوقود النووي المتخصص وزيادة عزلة روسيا ".

 

بدورها، أعلنت وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري البريطانية، كلير كوتينيو: "لقد وقفنا في وجه بوتين فيما يتعلق بالنفط والغاز والأسواق المالية، ولن نسمح له باحتجازنا للحصول على فدية فيما يتعلق بالوقود النووي".

 

وأضافت: "لقد أعطت بريطانيا للعالم أول محطة طاقة نووية عاملة لديها، والآن سنكون أول دولة في أوروبا خارج روسيا تنتج الوقود النووي المتقدم، وسيكون هذا أمرًا بالغ الأهمية لأمن الطاقة في الداخل والخارج ويبني على المزايا التنافسية التاريخية التي تتمتع بها بريطانيا".

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