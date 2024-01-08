زعماء الكونجرس يعلنون عن صفقة إنفاق مع اقتراب خطر الإغلاق

أعلن زعماء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أمس الأحد، عن صفقة إنفاق بقيمة 1.59 تريليون دولار للتمويل الحكومي في عام 2024، وهي الخطوة الأولى لتجنب الإغلاق في وقت لاحق من هذا الشهر حتى مع استمرار هذا التهديد في الأفق.

ويتضمن الاتفاق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنفاق 886 مليار دولار على الدفاع و704 مليارات دولار على الإنفاق غير الدفاعي.

وفي حين أن اتفاقهم على مستويات التمويل سيقلل من فرص الإغلاق، إلا أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة تواجه الكونجرس قبل الموعد النهائي للتمويل: 19 يناير و2 فبراير.

إحدى تلك العقبات التي لا تزال قائمة هي كيفية التعامل مع مطالب المحافظين باستخدام مشروع قانون التمويل كوسيلة ضغط لفرض مطالب أكثر صرامة فيما يتعلق بالهجرة وأمن الحدود.

ولا يزال يتعين على الكونجرس الموافقة على فواتير التمويل – أو قرار مؤقت لتجنب الإغلاق بحلول المواعيد النهائية، ولا يزال من غير المؤكد كيف ستسير هذه الجهود على الرغم من أن شومر وجونسون توصلا إلى اتفاق بشأن مستويات التمويل.