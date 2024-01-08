الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فيروس على أنظمة البرمجة.. تعاون فرنسى ألمانى لتفكيك الهجوم السيبرانى على مطار بيروت

الهجوم السيبرانى
الهجوم السيبرانى

كشف مصدر أمني، أنه تم إدخال فيروس على أنظمة البرمجة في مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت، ما يستدعي إعادة برمجة كل الأنظمة.

وقال مصدر أمني لموقع "لبنان 24"، إن هناك تعاونًا ألمانيًا فرنسيًا مع الجيش والأمن اللبناني لتفكيك الهجوم السيبراني على مطار بيروت.

وتعرضت شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اليوم الأحد، إلى قرصنة إلكترونية.

وظهرت على شاشات مطار بيروت رسائل إلى "حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، مطالبين إياهما بعدم إقحام لبنان في الحرب، متهميهما بإدخال السلاح عبر المطار.

وتبنت مجموعة داخل لبنان تطلق على نفسها اسم "جند الرب" القرصنة وبث رسائل ضد حزب الله.

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