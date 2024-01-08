الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"إنقاذ الطفولة": نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة

منظمة إنقاذ الطفولة
منظمة إنقاذ الطفولة

قالت منظمة إنقاذ الطفولة، إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان أمس الأحد، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد بأن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما" منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

وأضاف البيان، أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير، ولفت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية في القطاع.

وقال منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، إن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

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