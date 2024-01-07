نادى النادى شيراتون يستضيف دورة ودية للاعبى كابيتانو مصر

استضافت ملاعب نادي النادي شيراتون، باستضافة دورة ودية للاعبي مشروع كابيتانو مصر مواليد 2008 بمشاركة 12 فريقا من المحافظات المختلفة.

شهدت مباريات دورة كابيتانو مصر حضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، وبعض رؤساء الأندية والخبراء والمتخصصين فى المجال الرياضي وقطاعات ناشئي الدوري الممتاز.

شهدت دورة كابيتانو مصر الودية مشاركة 170 لاعبا من مراكز تدريب محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط، وجاءت ضمن برامج التدريب والاحتكاك والتاهيل للاعبي كابيتانو مصر في ظل تقدم العديد من أندية الدوري الممتاز بطلبات ضد عدد من اللاعبين.

فيما أشاد الحاضرون والمشرفون على برنامج كابيتانو مصر، بإنشاءات نادي النادي شيراتون، كما أشادوا بالتنظيم الناجح لفعاليات الحدث.