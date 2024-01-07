ضبط 7 متهمين فى حملات أمنية بالجيزة وأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات، وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الجيزة وأسيوط من تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن الجيزة

تم ضبط 3 أشخاص وذلك حال شروعهم في سرقة 3 طلاب سيرهم بدائرة قسم شرطة العجوزة باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة.

ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة أطفيح لقيامهم بسرقة 2 ماكينة رفع مياه و3 مواتير رش و500 متر خرطوم و3 مسدس رش مياه وتانك مياه و80 كيس سماد و250 لفة خرطوم و2000 متر مواسير بلاستيك ومشمع بلاستيك ونافذة وباب وأريكة وجرار صغير بالمقطورة الخاصة به من داخل إحدى المزارع بدائرة المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام سيارة «ربع نقل» ملك وقيادة أحدهم «تم ضبطها»، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئي النية المقيمين بدائرة المركز وأمكن ضبطهما.

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط سائق «له معلومات جنائية» لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملاكي، من أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الفتح، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق استخراج مفتاح مصطنع وأرشد عن السيارة المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.