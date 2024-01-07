ريال مدريد يهزم أراندينا بثلاثية ويتأهل إلى ثمن نهائى كأس ملك إسبانيا

حسم فريق ريال مدريد تأهله إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، عقب الفوز على أراندينا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

المباراة شهدت مشاركة أردا جولير لاعب الريال العائد بعد غياب بسبب الإصابة.

وكان ريال قد تقدم في الدقيقة 54 من ركلة جزاء سجلها خوسيلو قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 55 من تسديدة داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

وأجرى المدرب كارلو أنشيلوتي تبديلين لريال مدريد بخروج جولر وكامافينجا ومشاركة فالفيردي ورودريجو بالدقيقة 58.

كما أشرك بعض العناضر الشابة، حيث شارك ماريو مارتين بدلًا من نيكو باز، وبعد 10 دقائق شارك ألفارو رودريجيز بديلًا لفينيسيوس توبياس.

واختتم رودريجو ثلاثية الريال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، قبل أن يقلص فريق أراندينا النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع عن طريق النيران الصديقة بعد أن سجل ناتشو هدف عكسي في شباك فريقه.

وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فينيسيوس توبياس، كارييو، ناتشو فيرنانديز، فران جارسيا.

وسط الملعب: نيكو باز، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس.

الهجوم: أردا جولر، خوسيلو، براهيما دياز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أندريه لونين، فران جونزاليس، داني كارفخال، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، رودريجو، فريدريكو فالفيردي، أنطونيو روديجير، ماريو مارتين، ألفارو رودريجز".

لاعبو أراندينا يطلبون قمصان نجوم ريال مدريد

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير نشرته منذ يومين أن لاعبي فريق أراندينا طلبوا الحصول على قمصان لاعبي ريال مدريد بعد المباراة، مشيرة إلى أن النادي أرسل طلبًا لريال مدريد مرفقًا بقائمة بأسماء اللاعبين الذي يريد لاعبوه الحصول على قمصانهم.

ويريد اللاعب آدري الحصول على قميص كيبا أريزابالاجا، وديجويتو وبيسكا وجونزالو، يرغبون في قميص بيلينجهام.

وطلب 7 لاعبين من الفريق الحصول على قميص مودريتش، فيما يرغب أتومو في الحصول على قميص ناتشو فيرنانديز وكارميلو وديبي يريدان قميص توني كروس، وجارا يرغب في أخذ قميص تيبو كورتوا، أما أوتو ورالي فيريدان الاحتفاظ بقميص رودريجو.

اقرأ أيضا.. المشاركة الأولى لأردا جولر.. تشكيل ريال مدريد لمباراة أراندينا بكأس الملك

