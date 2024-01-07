الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفير مصر بباريس يشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد

السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في باريس

شارك السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في باريس، في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل بفرنسا.

وقدم السفير علاء يوسف التهنئة لنيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، ورحب بمشاركته مع الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد بدعوة كريمة من نيافة الأنبا مارك.

وحضر القداس أيضا بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بباريس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد.

وترأس الأنبا مارك قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل، مقدما التهنئة لجميع الأخوة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد متمنيا لهم بمزيد من الخير والسلام.

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