إسرائيل تنشر صورة جديدة لمحمد الضيف

كشف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عن صورة جديدة للقائد العام لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس محمد الضيف، بعد أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة سابقة له قبل أيام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن صورة قائد القسام تم ضبطها من أحد الحواسيب التي ضبطها الجيش خلال العملية البرية في غزة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، يظهر في الصورة محمد الضيف مع أحد مساعديه، كما بدا في الصورة وهو يمسك بمبلغ نقدي.

وتبدو أن الصورة قديمة نسبيًا، بناء على ورقة النقد من فئة المئة دولار التي تظهر في الصورة، حيث توقف منذ سنوات استخدام الطبعة القديمة من هذه الفئة.

وهذه هي الصورة الثانية التي تنشرها إسرائيل لمحمد الضيف، بعد أن كانت ملامحه مجهولة بالنسبة للفلسطينيين، حيث أن آخر صورة متداولة له كانت قبل أكثر من عشرين عامًا.

وفي وقت سابق، كشفت القناة الـ11 الإسرائيلية الرسمية، تفاصيل مقطع فيديو قال مسؤولون إسرائيليون إنه يعود لمحمد الضيف المدرج على قائمة المطلوبين الأمريكية والإسرائيلية.