الخارجية الفرنسية تؤكد الالتزام بإيصال المساعدات إلى غزة والتنسيق مع مصر والأردن

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التزام فرنسا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ لتلبية احتياجات السكان المدنيين، بالتنسيق بشكل خاص مع مصر والأردن.

وتؤكد الخارجية الفرنسية الالتزام بإيصال المساعدات إلى غزة والتنسيق مع مصر والأردن.



جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية مساء أمس السبت، عقب جولة مشاورات أجرتها مع شركاء فرنسا في منطقة الشرق الأوسط، خلال الأيام القليلة الماضية، نظرا لمستوى التوتر غير المسبوق في المنطقة، وبناء على توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر البيان أن كولونا أجرت مباحثات - في 3 يناير الجاري - مع نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني؛ وفي 5 يناير مع رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني؛ وكذلك اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري، ونظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.

وتطرقت كولونا - أيضا - إلى الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والذي بدونه لا يمكن توفير أي شيء لمواجهة الكارثة الإنسانية المستمرة.

وشددت الوزيرة على ضرورة أن تتحلى "كل الأطراف"، المسؤولية وضبط النفس؛ لتجنب تصعيد إقليمي لن يفيد أحدا، حسبما ذكر بيان الخارجية الذي أفاد بأن هذه المشاورات ستستمر في الأيام القادمة.